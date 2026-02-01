Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
PokerStars Open Campione 2026: segui il Main Event in diretta streaming© .

PokerStars Open Campione 2026: segui il Main Event in diretta streaming

Sul nostro sito è possibile seguire in tempo reale il torneo più importante con commento in italiano
1 min

Il PokerStars Open 2026 a Campione prosegue e nella giornata di domenica 1 febbraio è in programma la fase decisiva del Main Event, che ha registrato numeri da record: 1.582 paganti (superato il primato di 1.423 della scorsa edizione) con un prizepool da 1.518.720€. 

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

Diretta streaming Main Event PokerStars Open Campione

Il Day4 promette grandi emozioni ed è possibile seguirlo in diretta streaming con commento in italiano fino alla proclamazione del nuovo campione del Main Event. Seguilo LIVE sul nostro sito.

