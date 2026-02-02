PokerStars Open Campione: trionfo Nuhiu al Main Event, Italia seconda con Petruzziello© .

Il Main Event del PokerStars Open Campione si è concluso con la vittoria dello svizzero Elvir Nuhiu. Ancora una volta, nonostante una buona presenza al final day (11 su 15), i giocatori italiani non sono riusciti a portare a casa il trionfo nel torneo più importante. Al tavolo finale erano presenti ben 6 azzurri ma, alla fine, a vincere è stato Nuhiu battendo in heads up Vincenzo Petruzziello, secondo, dopo un deal a tre con il francese Christian Stantchev. Quarto posto per Eduard Fondos e quinta posizione per Michele Brandes.