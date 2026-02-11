Ormai ci siamo. Manca sempre meno alla prima tappa dell’European Poker Tour 2026, pronto a sbarcare a Parigi. L’EPT “fa il suo grande ritorno in una delle sue sedi storiche più emblematiche, il cuore di Parigi. Mentre le carte vengono distribuite, quest'anno aspettati un'azione di gioco più sorprendente, più audace e più elettrizzante che mai. Dopotutto, non ci si annoia mai durante l'EPT Paris, soprattutto quando la posta in gioco è davvero alta” si legge sul sito ufficiale.