Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
EPT 2026, annunciata la tappa di Barcellona: quando si gioca© .

EPT 2026, annunciata la tappa di Barcellona: quando si gioca

L’European Poker Tour torna in Spagna: ecco le date e i tornei più importanti
1 min

Il calendario dell’European Poker Tour 2026 inizia a diventare più completo. L’organizzazione ha annunciato l’evento a Barcellona, una tappa storica per l’EPT. Mentre sale l’attesa per il festival a Parigi, gli amanti del poker live ricevono una grande notizia: anche quest’anno l’EPT farà tappa a Barcellona, nel celebre casinò della città spagnola. Si giocherà dal 16 al 29 agosto e sarà il terzo evento dopo Parigi e Montecarlo

I tornei più importanti e le date dell’EPT Barcellona

POKERSTARS OPEN

PokerStars Open Main Event: 16-22 agosto 16-22 - €1,650 

PokerStars Cup: 20-21 agosto - €825 

PokerStars Open High Roller: 21-23 agosto - €2,700

EPT

EPT Super High Roller: 21-23 agosto - €100,000 

EPT Main Event: 22-29 agosto - €5,300 

EPT Mystery Bounty: 25-27 agosto - €3,250 

EPT High Roller: 27-29 agosto - €10,300

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS