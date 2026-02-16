Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
© Redazione

WPT Player of the Year, clamoroso trionfo di un ex calciatore

L’ex giocatore di calcio è riuscito a conquistare il prestigioso riconoscimento del famoso tour
1 min

Sono tanti i calciatori, ex e attuali, che si divertono a giocare a poker: da Ronaldo a Piqué e Neymar. Uno in particolare, però, è riuscito clamorosamente a conquistare un riconoscimento molto prestigioso nel mondo pokerista. Si tratta di Harvey Castro, che è il nuovo WPT Player of the Year per la Stagione 23 (miglior giocatore dell’anno sul circuito). Il 23enne player statunitense, ex giocatore di calcio universitario alla Southern Methodist University, è riuscito a trionfare chiudendo la stagione con 1.850 punti nel ranking POY e con 411.320 dollari di vincite complessive. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

