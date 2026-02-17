Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ISOP Campione: trionfo Corinaldesi al Main Event© Redazione

ISOP Campione: trionfo Corinaldesi al Main Event

Il player italiano chiude in prima posizione dopo un deal alla pari con Alessio Astone
Lo stage 3 dell'ISOP Campione Main Event si chiude con la vittoria di un player italiano. Dopo i successi stranieri che hanno caratterizzato le prime due tappe, a trionfare è un giocatore azzurro: si tratta di Andrea Corinaldesi, che incassa una prima moneta da 33.300€. L’Italiano ha vinto il torneo dopo un deal alla pari con Alessio Astone nell’heads up finale ed è entrato nell'albo d'oro di questa ISOP Season 2025/26 dopo Friedrich Raz e Florin Bilan.

