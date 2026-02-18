L’ Italian Poker Challenge torna al Casinò di Campione d’Italia dal 17 al 23 marzo 2026 con un Main Event da €700.000 di montepremi garantito , confermandosi come uno degli appuntamenti centrali della stagione live italiana. Dopo l’avvio di stagione segnato dal successo del PokerStars Open di gennaio – che ha riportato a Campione una significativa affluenza di partecipanti internazionali con oltre €2,2 milioni distribuiti – e dalla recente tappa ISOP, l’Italian Poker Challenge di marzo rappresenta un passaggio chiave nel consolidamento del format e nella valutazione del suo posizionamento nel calendario live nazionale.

Un format evoluto

L’edizione di marzo prevede una struttura aggiornata rispetto alle precedenti tappe del 2025, con l’obiettivo di garantire un equilibrio competitivo in linea con le dinamiche di mercato. Il cuore del festival sarà l’IPC Main Event, con sei flight in programma dal 17 al 21 marzo. Per ampliare ulteriormente la base di partecipazione, viene introdotto un Day 1A Special price da €500, affiancato ai flight standard da €700. Questa scelta consente un accesso più graduale all’evento, mantenendo al contempo un montepremi garantito di €700.000. La programmazione concentrata e la distribuzione dei flight fino al sabato favoriscono una gestione più efficiente dei flussi di partecipazione, valorizzando il weekend come momento centrale del festival. PokerStars ha inoltre previsto un’iniziativa che offre l’opportunità ai migliori giocatori di ottenere ticket di accesso al torneo Sunday Million online del 29 marzo. In particolare, riceveranno il ticket i primi 10 giocatori in classifica al termine di ciascuno dei sei flight del Main Event, nonché i giocatori che avranno effettuato almeno un re-entry nel corso del Main Event.

Un calendario equilibrato e complementare

Accanto al Main Event, il programma propone una selezione mirata di tornei, pensata per offrire varietà tecnica e coerenza strutturale:

ITALIAN POKER CHALLENGE | 17-23 MARZO 2026

IPC Main Event (17-23 marzo)

€500 / €770 buy-in | €700.000 GTD con 6 flights (17-21 marzo)

IPC Mistery Bounty (17-18 marzo)

€440 buy-in

IPC PLO (19 marzo)

€330 buy-in

IPC Second Chance (21-22 marzo)

€330 buy-in

IPC High Roller (22 marzo)

€1.100 buy-in

La struttura complessiva del festival è stata disegnata per favorire un’esperienza di gioco accessibile e progressiva, con buy-in diversificati e un numero di eventi calibrato per garantire qualità organizzativa e competitività.