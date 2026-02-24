Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
EPT Parigi, trionfo Demus al PS Open Main Event: terzo Lulei Hu

1 min

La tappa di Parigi dell’European Poker Tour 2026 è iniziata e ha già regalato grandi emozioni nei primi tornei. Ma anche qualche delusione per i giocatori italiani. Soprattutto per quanto riguarda il PokerStars Open Main Event, con Lulei Hu che, inizialmente secondo in chips al tavolo finale con sei giocatori, non è riuscito ad andare oltre la terza posizione. Soffrendo specialmente la fase 4-handed che è durata ben quattro ore e mezza.

EPT Parigi, date e tornei più importanti

Picca a Demus

Il player cinese naturalizzato italiano ha chiuso terzo, lasciando nel testa a testa finale l’ungherese Patrik Demus e il francese Enzo Nicolas. A trionfare, infine, è stato Demus, che ha vinto la picca e €551,090.

