mercoledì 25 febbraio 2026
Diretta streaming EPT Parigi: segui il Main Event in tempo reale© .

Diretta streaming EPT Parigi: segui il Main Event in tempo reale

Si gioca il Day 2 del torneo più importante: sul nostro sito è possibile seguirlo live con commento in italiano
2 min

All’EPT Parigi 2026 si inizia a fare sul serio. Il Main Event, il torneo più importante del festival, arriva al Day 2 con diversi giocatori italiani in corsa: il tavolo finale è n programma domenica 1 marzo. Il Main Event dell’EPT 2026 è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo. L’inizio dello streaming è previsto alle ore 12:30 di mercoledì 25 febbraio. 

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Mercoledì 25 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 2

Giovedì 26 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 3

Venerdì 27 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

