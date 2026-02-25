Diretta streaming EPT Parigi: segui il Main Event in tempo reale
All’EPT Parigi 2026 si inizia a fare sul serio. Il Main Event, il torneo più importante del festival, arriva al Day 2 con diversi giocatori italiani in corsa: il tavolo finale è n programma domenica 1 marzo. Il Main Event dell’EPT 2026 è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo. L’inizio dello streaming è previsto alle ore 12:30 di mercoledì 25 febbraio.
Segui il Main Event LIVE sul nostro sito
EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming
Mercoledì 25 Febbraio
12:30 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 2
Giovedì 26 Febbraio
12:30 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 3
Venerdì 27 Febbraio
12:30 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 28 Febbraio
12:30 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 1 Marzo
13:00 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE
EPT Parigi, date e tornei più importanti