EPT Parigi, ecco la prima picca azzurra. Segui il Main Event in diretta streaming© .

Finalmente è arrivata la prima picca italiana alla tappa di Parigi dell’European Poker Tour 2026. Danilo Donnini ha conquistato l'Event #28, un 2.100€ NLHE Single-day, vincendo un field di 229 iscritti e battendo in heads-up lo spagnolo Vicente Delgado: per l’italiano la picca e un premio da 92.860€. Intanto, va avanti il Main Event, il torneo più importante del festival, che arriva al Day 3 ed è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo. L’inizio dello streaming è previsto dalle ore 12:30.