venerdì 27 febbraio 2026
EPT Parigi, due italiani al Day4 del Main Event: segui la diretta streaming© .

EPT Parigi, due italiani al Day4 del Main Event: segui la diretta streaming

Solo due azzurri ancora in gioco nel torneo più importante del festival: seguili in tempo reale sul nostro sito
2 min

Il Main Event dell’European Poker Tour 2026 a Parigi entra in una fase cruciale. Il torneo più importante del festival arriva al Day 4: sono rimasti 49 giocatori, tra cui due azzurri ancora in corsa. Si tratta di Enrico Coppola e Mario Colavita. Al comando del Main Event, al momento dell’inizio della giornata, c’è il portoghese Jorge Abreu con 150 BB. Il Day 4 del torneo è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano a partire dalle 12.30.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Venerdì 27 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

