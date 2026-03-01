EPT Parigi, tavolo finale al Main Event: segui la diretta streaming© .

Il Main Event dell’EPT Parigi 2026 è arrivato al tavolo finale: oggi si conoscerà il nome del vincitore. Sono rimasti solo sette giocatori a contendersi la picca del torneo più importante del festival parigino. Tra questi c’è anche un italiano: Enrico Coppola, che è al suo secondo final table dopo quello dello scorso maggio a Montecarlo. L’azzurro parte in sesta posizione. Al comando, invece, c’è il portoghese Jorge Abreu, nettamente in vantaggio su tutti. Il tavolo finale del Main Event è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.