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Santaniello da record: rimonta incredibile e trionfo nel Million© King's Resort Youtube

Santaniello da record: rimonta incredibile e trionfo nel Million

Il player italiano, partito ultimissimo al tavolo finale, è riuscito a vincere con una prestazione pazzesca
1 min

Incredibile vittoria di Daniele Santaniello al King’s Casinò di Rozvadov in Repubblica Ceca. Il giocatore italiano si è reso protagonista di un trionfo clamoroso al €250 King’s Million con una rimonta da record: era partito ultimissimo al tavolo finale a 9, con appena 3.5 big blind, ma poi è stato capace di arrivare addirittura primo e portare a casa 113.330 euro.

Il duello finale

Battendo il romeno Patrik Cacaleceanu nel duello finale (con l’italiano inizialmente in svantaggio): dopo un deal a 2, Santaniello ha conquistato il trionfo con K-10 contro 2-2 grazie ad un 10 al flop. Partito ultimissimo al final table, ha compiuto un’impresa storica e ha sconfitto tutti. Quarto posto, invece, per Gianluca Cammarata

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