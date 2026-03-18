Santaniello da record: rimonta incredibile e trionfo nel Million
Incredibile vittoria di Daniele Santaniello al King’s Casinò di Rozvadov in Repubblica Ceca. Il giocatore italiano si è reso protagonista di un trionfo clamoroso al €250 King’s Million con una rimonta da record: era partito ultimissimo al tavolo finale a 9, con appena 3.5 big blind, ma poi è stato capace di arrivare addirittura primo e portare a casa 113.330 euro.
Il duello finale
Battendo il romeno Patrik Cacaleceanu nel duello finale (con l’italiano inizialmente in svantaggio): dopo un deal a 2, Santaniello ha conquistato il trionfo con K-10 contro 2-2 grazie ad un 10 al flop. Partito ultimissimo al final table, ha compiuto un’impresa storica e ha sconfitto tutti. Quarto posto, invece, per Gianluca Cammarata.