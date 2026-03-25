PokerStars lancia a Campione l’Italian Poker Masters
PokerStars annuncia il lancio dell’Italian Poker Masters (IPM), un nuovo evento all’interno della stagione di poker live in Italia, pensato per offrire ai giocatori un’esperienza premium, coinvolgente e sempre più su misura. Il debutto dell’IPM è in programma dal 13 al 18 maggio 2026 presso la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia, ormai iconica location pokeristica, che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker sportivo di alto livello. Sulla scia dell’Italian Poker Challenge (IPC), conclusosi il 23 marzo, e alla luce dei risultati registrati e dei feedback raccolti dalla community, PokerStars ha deciso di lanciare l’Italian Poker Masters con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze dei giocatori, introducendo un’offerta rinnovata e una formula rivista.
Un calendario ricco di appuntamenti
“I feedback dei giocatori hanno guidato le nostre scelte organizzative: abbiamo deciso di riallocare parte dell’investimento dal montepremi garantito a iniziative dedicate all’hospitality e ai servizi per i giocatori. Abbiamo inoltre rivisto i buy-in, con l’obiettivo di offrire un’esperienza live più sostenibile e in linea con le esigenze della community. Questo approccio si riflette anche in una visual identity rinnovata e nell’assegnazione degli iconici trofei PokerStars ai vincitori”, ha dichiarato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director.
Il programma dell’Italian Poker Stars Masters prevede 10 tornei, tra cui spiccano:
14-15 maggio: IPM Mystery Bounty - €440
15-18 maggio: IPM Main Event - €990
15 maggio: IPM Pot Limit Omaha - €440
17 maggio: IPM Deep Stack - €440
17-18 maggio: IPM High Roller - €1.650
Il calendario del festival è pensato per offrire un’esperienza di gioco live completa e dinamica, con un mix equilibrato di buy-in e strutture che consentono ai giocatori di partecipare a più tornei all’interno dello stesso evento, mantenendo elevati standard qualitativi e organizzativi.