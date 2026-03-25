PokerStars lancia a Campione l’Italian Poker Masters © .

PokerStars annuncia il lancio dell’ Italian Poker Masters (IPM) , un nuovo evento all’interno della stagione di poker live in Italia, pensato per offrire ai giocatori un’esperienza premium, coinvolgente e sempre più su misura. Il debutto dell’IPM è in programma dal 13 al 18 maggio 2026 presso la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia , ormai iconica location pokeristica, che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker sportivo di alto livello. Sulla scia dell’ Italian Poker Challenge (IPC), conclusosi il 23 marzo , e alla luce dei risultati registrati e dei feedback raccolti dalla community, PokerStars ha deciso di lanciare l’Italian Poker Masters con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze dei giocatori, introducendo un’offerta rinnovata e una formula rivista.

Un calendario ricco di appuntamenti

“I feedback dei giocatori hanno guidato le nostre scelte organizzative: abbiamo deciso di riallocare parte dell’investimento dal montepremi garantito a iniziative dedicate all’hospitality e ai servizi per i giocatori. Abbiamo inoltre rivisto i buy-in, con l’obiettivo di offrire un’esperienza live più sostenibile e in linea con le esigenze della community. Questo approccio si riflette anche in una visual identity rinnovata e nell’assegnazione degli iconici trofei PokerStars ai vincitori”, ha dichiarato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director.

Il programma dell’Italian Poker Stars Masters prevede 10 tornei, tra cui spiccano:

14-15 maggio: IPM Mystery Bounty - €440

15-18 maggio: IPM Main Event - €990

15 maggio: IPM Pot Limit Omaha - €440

17 maggio: IPM Deep Stack - €440

17-18 maggio: IPM High Roller - €1.650

Il calendario del festival è pensato per offrire un’esperienza di gioco live completa e dinamica, con un mix equilibrato di buy-in e strutture che consentono ai giocatori di partecipare a più tornei all’interno dello stesso evento, mantenendo elevati standard qualitativi e organizzativi.