WSOPE, iniziato il Main Event: 14 italiani qualificati. Record di iscritti all’Irish Open© .

Giorni intensi per il poker live mondiale tra le WSOP Europe e l’Irish Open. La tappa a Praga delle WSOPE 2026 è caratterizzata dall’inizio del Main Event, con un buy-in di 5.300€ e ben 803 iscritti nel day 1A. Tra questi anche tanti italiani: in 14 sono riusciti a qualificarsi nella prima giornata del torneo più importante. Da Luigi Andrea Shehadeh ad Antonio Scala, da Dario Sammartino a Simone Andrian.