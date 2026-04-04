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WSOPE, iniziato il Main Event: 14 italiani qualificati. Record di iscritti all’Irish Open© .

WSOPE, iniziato il Main Event: 14 italiani qualificati. Record di iscritti all’Irish Open

A Praga il torneo principale delle WSOP Europe comincia con 803 iscrizioni nel day 1A
1 min

Giorni intensi per il poker live mondiale tra le WSOP Europe e l’Irish Open. La tappa a Praga delle WSOPE 2026 è caratterizzata dall’inizio del Main Event, con un buy-in di 5.300€ e ben 803 iscritti nel day 1A. Tra questi anche tanti italiani: in 14 sono riusciti a qualificarsi nella prima giornata del torneo più importante. Da Luigi Andrea Shehadeh ad Antonio Scala, da Dario Sammartino a Simone Andrian.

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Irish Open da record

All’Irish Open a Dublino, intanto, continua il Main Event, che ha migliorato i numeri delle precedenti edizioni e ha stabilito un nuovo record, superando per la prima volta quota 5mila iscrizioni: 5003 buy-in da 1.150€ il bilancio finale. 

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