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WSOPE 2026 a Praga: italiani tutti eliminati al Main Event© .

WSOPE 2026 a Praga: italiani tutti eliminati al Main Event

Michele Di Lauro, il migliore degli azzurri, ha chiuso in 38esima posizione
1 min

Il Main Event delle WSOPE 2026 a Praga continua senza giocatori italiani, tutti eliminati. Il day 4 del torneo più importante delle WSOPE 2026 è stato incredibilmente stregato per l’Italia del poker: fatale per i sei italiani che si presentavano allo start tra gli 85 left. 

Di Lauro il migliore degli azzurri

Il migliore degli azzurri è stato Michele Di Lauro, che è riuscito a chiudere al 38° posto. Nelle prime 50 posizioni anche Alessandro Siena (47°). Prima di loro erano usciti gli altri quattro italiani: Tantillo, Crobu, Sacchi e Guerrini.

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