WSOPE 2026 senza braccialetti italiani. Trionfo Kudzmanas al Main Event© .

Sono finite le WSOP 2026 a Praga: nessun braccialetto per l’Italia del poker, è la prima volta dopo 7 anni. Non succedeva, infatti, dall’edizione giocata nel 2019 mentre nel 2020 l’evento non si giocò a causa del Covid. Il Main Even del festival si è concluso con il trionfo del lituano Marius Kudzmanas, capace di conquistare il primo premio battendo il giapponese Akihiro Konishi in un testa a testa finale durato oltre due ore. "Mi sentivo il miglior giocatore al tavolo e sapevo che l'unica cosa da fare era evitare grossi cooler e giocare il mio poker” ha detto a caldo Kudzmanas, che si porta a casa il bracciale più prestigioso della tappa e €2.000.000.