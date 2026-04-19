ISOP a Campione: Compagno conquista il Mixed Tournament© .

Si continua a giocare a Campione con le ISOP che regalano emozioni e nuovi verdetti. E mentre il Main Event, con altri due flight, è salito a quota 576 entries, si sono conclusi altri tornei importanti ed emozionanti. Come il Mixed Tournament, che, caratterizzato da 46 iscrizioni, si è concluso con il trionfo di Paolo Compagno, primo in un podio tutto italiano dopo aver battuto in heads-up Fabio Bianchi. Terzo posto per Pasquale Vinci.