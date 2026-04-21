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ISOP Campione Main Event: deal a 4 e trionfo di Angelo Benazzi© .

ISOP Campione Main Event: deal a 4 e trionfo di Angelo Benazzi

Il torneo più importante si è chiuso con il successo del player italiano. Secondo Rocco Mercatanti
1 min

Al Casinò di Campione si sono concluse le ISOP Stage 4 con il trionfo dell’azzurro Angelo Benazzi nel Main Event. Il torneo è stato caratterizzato da 607 iscrizioni complessive, da un montepremi di €177.811 e da una giornata finale molto lunga, iniziata con 18 left e chiusa con un deal a 4.

ISOP a Campione: Compagno conquista il Mixed Tournament

Le prime quattro posizioni

A vincere il torneo più importante, dopo l’accordo tra gli ultimi quattro giocatori, è stato Benazzi, che ha vinto il testa a testa finale contro Rocco Mercatanti. Terzo posto per Alfredo Addato e quarta posizione per lo svizzero Raffaele Castro.

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