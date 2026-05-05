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martedì 5 maggio 2026
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EPT Montecarlo, Camosci al final day del Super High Roller: segui la diretta© .

EPT Montecarlo, Camosci al final day del Super High Roller: segui la diretta

Il player azzurro tra i big in gioco all’Event 25: segui il torneo in tempo reale sul nostro sito
1 min

L’EPT Montecarlo continua a regalare emozioni. Grande attenzione in particolare per l’Event #25: il 250.000€ EPT Super High Roller. Al final day del torneo c’è anche l’italiano Enrico Camosci, che ripartirà da 420.000 in chips, equivalenti a 28 big blinds. Alla ripresa, con 14 giocatori left, il chipleader è il tedesco Christopher Nguyen. Sei le posizioni pagate, per premi che arrivano fino ai 3.212.000€ della prestigiosa picca. Segui la diretta streaming del torneo sul nostro sito.

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