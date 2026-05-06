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Montecarlo, trionfo Kulev al Super High Roller. Serricchio sfiora la picca nell'Hyper turbo© .

Montecarlo, trionfo Kulev al Super High Roller. Serricchio sfiora la picca nell'Hyper turbo

Vittoria per il bulgaro dopo un deal. Camosci chiude all’ottavo posto a due posizioni dai premi
1 min

Grande trionfo all’European Poker Tour 2026 di Montecarlo per Alex Kulev. Il player bulgaro è riuscito a vincere il 250k Super High Roller battendo Bryn Kenney in un heads up molto rapido, durato solo due mani dopo un deal a due: picca e €2.786.332 per il vincitore. Sfortunato l’azzurro Enrico Camosci, fuori in ottava posizione al tavolo finale e a due posizioni dai premi. 

EPT Montecarlo, prima picca azzurra

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Luigi Serricchio sfiora la picca

Altro italiano sfortunato a Montecarlo: Luigi Serricchio, che ha sfiorato la picca al 3.150€ NLHE Hyper Turbo KO Freezeout, Event #34 della tappa monegasca dell’EPT. Al torneo hanno partecipato 74 giocatori, con l’azzurro che è andato vicinissimo alla vittoria chiudendo in seconda posizione: a trionfare è stato lo spagnolo Diaz.

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