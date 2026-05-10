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domenica 10 maggio 2026
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EPT Main Event Montecarlo: oggi il Final Day, segui la diretta streaming© .

EPT Main Event Montecarlo: oggi il Final Day, segui la diretta streaming

Si decide il torneo più importante: seguilo in tempo reale sul nostro sito
1 min

Oggi si chiude l'EPT Main Event di Montecarlo by PokerStars: otto giocatori si contendono il primo premio di €825.000, su un montepremi complessivo di €4.903.250 generato da 1.011 iscritti. Al comando c'è l'austriaco Bernhard Binder con 7.250.000 chip (58BB), ma il gruppo è compattissimo: dietro di lui, sette giocatori sono racchiusi in soli 18 Big Blind di distacco, dal Team PRO PokerStars Raul Mestre (36BB) al francese Jose Malpelli, fanalino di coda con 18BB. Nessun italiano al tavolo finale. Tutti gli otto superstiti hanno già incassato almeno €99.450, ma l'obiettivo è arrivare almeno in top 3 per poter discutere un accordo. Si gioca dalle 12:30: segui la diretta streaming sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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