EPT Montecarlo 2026: Stoica vince il Main Event, l’Italia sfiora due picche© .

Roman Stoica ha trionfato al Main Event dell'EPT Montecarlo 2026, battendo un field da 1.011 iscritti e portando a casa €825.000. Il russo arrivava in grande forma: nei mesi scorsi aveva già vinto un Mystery Bounty all'EPT Barcellona per €300.000 e collezionato deep run a Malta e Praga. Ha eliminato l'austriaco Bernhard Binder, arrivato al final day da chipleader, in un heads up durato pochissime mani e risolto con un tris di sette contro la top pair dell’avversario.