Luca Delrio conquista il Main Event dell'Italian Poker Masters di Campione
La prima edizione dell'Italian Poker Masters powered by PokerStars ha preso vita nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia. Un esordio che ha subito dimostrato la bontà del format: il Main Event da €990 ha raccolto 294 entries, generando un montepremi complessivo di €251.370, numeri importanti per una manifestazione alla sua prima apparizione nel calendario del poker live italiano.
Tavolo finale quasi tutto azzurro
Il Final Day è partito alle 14 con gli ultimi 15 giocatori ancora ai tavoli. Poco dopo le 15:30, l'eliminazione di Alessandro Della Rocca ha ufficialmente formato il tavolo finale a nove giocatori. Nel testa a testa finale, Luca Delrio e Manuel Valduga hanno raggiunto un accordo prima di continuare a giocarsi il trofeo. Alla fine è stato Delrio a conquistare il titolo dell'Italian Poker Masters 2026.
Prossimo appuntamento: le ISOP
Archiviata la prima edizione dell'Italian Poker Masters, la PokerStars Live Room di Campione si prepara ora a ospitare i Campionati Italiani ISOP, in programma dal 3 al 15 giugno. Nel corso della manifestazione verranno assegnati 28 bracciali.