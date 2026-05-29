Annuncio a sorpresa: il poker live torna a Venezia, ecco quando
Il Casinò di Venezia ha scelto la Notte degli Assi per sancire il ritorno al poker live. L'evento è in programma dal 12 al 19 ottobre 2026 nella sede storica di Ca' Vendramin Calergi, la casa da gioco più antica del mondo, con un montepremi garantito di un milione di euro. La Notte degli Assi è un torneo nato nel 2007 a Cologno Monzese che nel tempo è diventato itinerante, toccando location come Campione d'Italia, Malta, Montenegro, San Marino e Parma. La sua edizione più partecipata in un casinò italiano risale al 2010 a Campione, con oltre 750 giocatori.
Rilancio del poker live italiano
L'evento nasce dalla collaborazione tra il Casinò di Venezia e il brand, con l'obiettivo dichiarato di riportare stabilmente i tornei di Texas Hold'em in una cornice di prestigio internazionale. I dettagli su buy-in, struttura e tornei satelliti sono attesi nelle prossime settimane. Il ritorno di Venezia si inserisce in un quadro più ampio di rilancio del poker live italiano: è prevista anche l'apertura del tavolo live al Casinò di Saint Vincent entro ottobre 2026, il che riporterebbe tutti e quattro i casinò autorizzati in Italia ad ospitare tornei di poker per la prima volta in circa quindici anni.