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WSOP 2026: scintille nel 25k Heads Up, cinque braccialetti assegnati© .

WSOP 2026: scintille nel 25k Heads Up, cinque braccialetti assegnati

Il torneo 25k Heads Up infiamma le prime giornate delle World Series of Poker 2026. Nel frattempo i primi cinque braccialetti hanno già trovato i loro proprietari
2 min

Il 25.000$ Heads Up è stata la grande novità di questi primi giorni alle WSOP 2026, con una formula a tabellone tennistico e match al meglio delle tre sfide tra i 64 iscritti di ciascun flight. Il Day 1A si è trascinato fino alle 5 del mattino di Las Vegas, regalando però grande spettacolo. Tra le sorprese, l'eliminazione immediata di Doug Polk, Viktor Blom e Phil Ivey. Il momento clou è stato il match tra Michael Mizrachi e Phil Hellmuth: The Poker Brat ha ceduto su un cooler con J9 contro K9 di The Grinder, con un secondo K al river a chiudere i giochi. Per i colori italiani, Dario Sammartino è stato eliminato al secondo turno dal belga Thomas Boivin. L'uscita più esilarante resta però quella di Polk: con JJ nettamente favorito, ha subito una scala incastro runner-runner al river. "Sono nel parcheggio, il posto che preferisco" ha detto amareggiato prima di lasciare la sala. 

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I braccialetti

Sul fronte braccialetti, Daniyal Gheba si è aggiudicato il 5.000$ 8-Handed NLHE, Jason Daly ha centrato il terzo titolo in carriera nell'Omaha Hi-Lo, Qibang James Cheung ha vinto il Seven Card Stud, mentre il cinese Yang Wang ha conquistato il PLO da 5.000$ con una moneta da 595.000 dollari grazie a un fullhouse runner-runner decisivo in heads-up contro Jesse Lonis. Il primo braccialetto dell'edizione era andato a Jerome Neppl nell'evento riservato agli addetti ai lavori. 

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