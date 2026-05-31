WSOP 2026: scintille nel 25k Heads Up, cinque braccialetti assegnati© .

Il 25.000$ Heads Up è stata la grande novità di questi primi giorni alle WSOP 2026, con una formula a tabellone tennistico e match al meglio delle tre sfide tra i 64 iscritti di ciascun flight. Il Day 1A si è trascinato fino alle 5 del mattino di Las Vegas, regalando però grande spettacolo. Tra le sorprese, l'eliminazione immediata di Doug Polk, Viktor Blom e Phil Ivey. Il momento clou è stato il match tra Michael Mizrachi e Phil Hellmuth: The Poker Brat ha ceduto su un cooler con J9 contro K9 di The Grinder, con un secondo K al river a chiudere i giochi. Per i colori italiani, Dario Sammartino è stato eliminato al secondo turno dal belga Thomas Boivin. L'uscita più esilarante resta però quella di Polk: con JJ nettamente favorito, ha subito una scala incastro runner-runner al river. "Sono nel parcheggio, il posto che preferisco" ha detto amareggiato prima di lasciare la sala.