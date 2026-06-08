De Visscher vince il PS Open di Namur, Kristen Foxen nella storia alle WSOP
Due vittorie storiche hanno segnato il weekend del poker internazionale. A Las Vegas, Kristen Foxen ha conquistato il sesto braccialetto in carriera vincendo il 25.000$ High Roller delle WSOP 2026, diventando la prima donna a imporsi in un evento open dal 2021. Il premio è di 1.773.083 dollari, il più alto della sua carriera, che le permette di allungare il primato nella All Time Money List femminile. Decisivo in heads up un doppio cooler ai danni del chipleader Galen Hall, prima con una scala chiusa sul turn e poi con una coppia di assi a chiudere i conti.
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Trionfo di De Visscher a Namur
A Namur, invece, Koen De Visscher ha spezzato una maledizione lunga 11 anni vincendo il Main Event del PokerStars Open: nessun belga aveva trionfato nel torneo di casa dal 2015. De Visscher ha sollevato il trofeo e incassato 220.000 euro dopo aver battuto in heads-up il tedesco Henrik Veldhoen. Buona la prestazione azzurra: Dario Quattrucci ha chiuso quinto, suo miglior risultato live in carriera, mentre Lulei Hu è uscito al nono posto.