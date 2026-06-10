Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
WSOP, un road trip finisce con un braccialetto: l’incredibile storia di Brayden Lou© WSOP

WSOP, un road trip finisce con un braccialetto: l’incredibile storia di Brayden Lou

Un 21enne neodiplomato si ferma a Las Vegas durante un viaggio in auto con il padre. Entra quasi per caso in un torneo e vince il prestigioso bracciale
2 min

C'è una storia, tra tutte quelle raccontate dalle World Series of Poker 2026, che sa di cinema. Brayden Lou e suo padre Damon stavano tornando a San Diego dopo la laurea di Brayden al Gordon College di Boston. Avevano organizzato il viaggio passando per Las Vegas con l'idea di giocare un solo torneo alle WSOP. Avevano persino fatto il check-out dall'hotel prima che iniziasse il Day 2.

Da Farina a Sammartino e Boi, i bracciali azzurri alle WSOP

WSOP 2026, il programma completo: 100 bracciali in palio

La vittoria da favola

Il primo evento, il Monster Stack da $1.500, si chiude senza premi. Ma prima Lou riesce a eliminare Michael Mizrachi — tre volte campione del mondo — al suo primissimo tavolo WSOP. "Pensavo sarebbe stato il mio unico grande ricordo di questa tappa", ha detto. Poi decide di iscriversi quasi per noia al $500 Freezeout. Supera un field di 4.100 giocatori e batte Jason Hoffman nel testa a testa finale, portando a casa il braccialetto e $196.066. Alla sua quarta esperienza live in assoluto. "È incredibile. Ho avuto fortuna e ho giocato bene. Il mio sogno si è avverato” ha detto Brayden.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS