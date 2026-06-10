WSOP, un road trip finisce con un braccialetto: l’incredibile storia di Brayden Lou

C'è una storia, tra tutte quelle raccontate dalle World Series of Poker 2026 , che sa di cinema. Brayden Lou e suo padre Damon stavano tornando a San Diego dopo la laurea di Brayden al Gordon College di Boston. Avevano organizzato il viaggio passando per Las Vegas con l'idea di giocare un solo torneo alle WSOP. Avevano persino fatto il check-out dall'hotel prima che iniziasse il Day 2.

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La vittoria da favola

Il primo evento, il Monster Stack da $1.500, si chiude senza premi. Ma prima Lou riesce a eliminare Michael Mizrachi — tre volte campione del mondo — al suo primissimo tavolo WSOP. "Pensavo sarebbe stato il mio unico grande ricordo di questa tappa", ha detto. Poi decide di iscriversi quasi per noia al $500 Freezeout. Supera un field di 4.100 giocatori e batte Jason Hoffman nel testa a testa finale, portando a casa il braccialetto e $196.066. Alla sua quarta esperienza live in assoluto. "È incredibile. Ho avuto fortuna e ho giocato bene. Il mio sogno si è avverato” ha detto Brayden.