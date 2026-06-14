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WSOP, Nick Schulman conquista l'ottavo braccialetto: "Sto raggiungendo il mio apice"© .

WSOP, Nick Schulman conquista l'ottavo braccialetto: "Sto raggiungendo il mio apice"

Lo statunitense si impone nell'Event #37. Un trionfo che lo consolida tra i più grandi all-around player della storia del poker
2 min

Nick Schulman entra ancora di più nella leggenda del poker. Lo statunitense ha conquistato il suo ottavo braccialetto WSOP vincendo l'Event #37, il 1.500$ H.O.R.S.E., superando nel testa a testa finale il canadese Clayton Mozdzen e portando a casa un prize da 183.366 dollari.

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Le parole di Schulman

Un successo che Schulman ha commentato con parole cariche di significato: "Ho dedicato gran parte della mia vita a questo gioco e sento di stare appena raggiungendo il mio apice. Non voglio apparire come quei giocatori deliranti e pieni di sé, ma sento che sto finalmente entrando nel mio meglio”.

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Trionfo anche per Dzivielevski

La serata delle WSOP 2026 ha visto anche un altro grande protagonista: il brasiliano Yuri Dzivielevski, che nell'Event #36, il 100.000$ High Roller, ha conquistato il suo sesto braccialetto battendo l'olandese Teun Mulder nell'heads up finale e intascando 2.841.432 dollari. Una vittoria emozionante, con Dzivielevski commosso in seguito a una telefonata con la moglie, rimasta in patria in attesa del loro secondo figlio.

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