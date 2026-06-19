Sammartino lancia l'allarme alle WSOP: "Mano ripetuta identica, a rischio l'integrità del gioco"© .

Las Vegas, WSOP 2026. Dario Sammartino ha chiuso il day 1 dell'Event #51, il 10.000$ NLHE Mystery Bounty, con uno stack corto da 55.000 chip ma già a premio e qualificandosi al day 2 insieme al connazionale Gianluca Marcucci. Non è stata però la situazione al tavolo a fare notizia, quanto quello che il giocatore campano ha denunciato a fine sessione attraverso alcune particolari storie su Instagram. Sammartino ha raccontato che a un certo punto un dealer ha mischiato le carte con il miscelatore automatico, ma nella mano seguente è stata servita esattamente la stessa mano nelle stesse posizioni, con lo stesso identico board. "Quello che è successo oggi alle WSOP ha bisogno di una spiegazione. Durante un torneo, il miscelatore automatico ha distribuito la STESSA identica mano due volte di fila — ogni posizione al tavolo ha ricevuto le stesse carte coperte, e il board era identico. Stesso valore, stesso seme. Mano 1: ero in big blind con J5 offsuit. Mano 2: il big blind ha ricevuto di nuovo J5 offsuit. Il cutoff ha ricevuto A7 offsuit entrambe le volte. Il button ha ricevuto K6 suited entrambe le volte. Ogni giocatore che ricordava le proprie carte ha confermato la stessa cosa. Il board era identico in entrambe le mani. E tutto questo è successo subito dopo che il dealer ha "mischiato" usando il miscelatore automatico. Le probabilità che questo accada casualmente sono praticamente zero. Non è normale, e per l'integrità del gioco è necessario che venga investigato" ha scritto Dario sul suo profilo Instagram.