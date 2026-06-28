Benny Glaser fa la storia, nono bracciale WSOP: “I frutti di tanto lavoro”
La serata finale del Poker Players Championship alle WSOP 2026 regala un epilogo che sembrava scritto fin dall'inizio: Benny Glaser porta a casa il nono bracciale in carriera, superando all'heads up Josh Arieh e consolidando il suo posto tra i più grandi di sempre. Glaser solleva il braccialetto più ambito del circuito misto e incassa 1.343.764 dollari, con Arieh secondo per 895.837. L'aspetto che rende questa vittoria ancora più straordinaria è il contesto temporale: Glaser ha 37 anni e ha disputato le sue prime WSOP di Las Vegas soltanto nel 2015. Considerando che nel 2020 il torneo non si tenne, i nove braccialetti sono stati conquistati in sole dieci edizioni. Un ritmo che nella storia del poker non ha precedenti.
Le parole di Glaser
Con questo successo, Glaser raggiunge leggende come Johnny Moss e si avvicina al gruppo di testa composto da Phil Hellmuth, Phil Ivey, Doyle Brunson, Johnny Chan ed Erik Seidel. Nel post-vittoria, Glaser ha dichiarato: "Il migliore? Non so, penso di essere tra quelli. Personalmente, non amo autodefinirmi il numero uno, credo ci siano diversi altri giocatori fortissimi. Cerco di studiare per diventare il miglior giocatore possibile, e fortunatamente i risultati continuano ad arrivare. Credo di essere uno dei favoriti nel field, più che altro per quanto ho giocato e per quanto studio e lavoro c'è dietro, quindi è davvero gratificante vederne i frutti”.