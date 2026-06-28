Benny Glaser fa la storia, nono bracciale WSOP: “I frutti di tanto lavoro”© .

La serata finale del Poker Players Championship alle WSOP 2026 regala un epilogo che sembrava scritto fin dall'inizio: Benny Glaser porta a casa il nono bracciale in carriera, superando all'heads up Josh Arieh e consolidando il suo posto tra i più grandi di sempre. Glaser solleva il braccialetto più ambito del circuito misto e incassa 1.343.764 dollari, con Arieh secondo per 895.837. L'aspetto che rende questa vittoria ancora più straordinaria è il contesto temporale: Glaser ha 37 anni e ha disputato le sue prime WSOP di Las Vegas soltanto nel 2015. Considerando che nel 2020 il torneo non si tenne, i nove braccialetti sono stati conquistati in sole dieci edizioni. Un ritmo che nella storia del poker non ha precedenti.