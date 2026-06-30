PokerStars annuncia l’arrivo del Sunday Million in formato live presso il Casinò di Campione d’Italia , con un evento speciale che va ad arricchire il calendario della stagione di poker sportivo live in Europa. Il torneo si terrà dal 2 al 12 ottobre 2026 nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia, affacciato sul suggestivo scenario del Lago di Lugano, con un montepremi garantito di €1 milione. In occasione del 25° anniversario del marchio e sull’onda del successo che negli anni ha reso il Sunday Million il torneo simbolo del poker online, PokerStars, a distanza di 9 anni dal Sunday Million Live ospitato a Rozvadov, ha deciso di celebrarne la storia portandolo nuovamente dal digitale ai tavoli live, questa volta presso il Casinò di Campione d’Italia, e introducendo una nuova formula di partecipazione: per la prima volta in Italia sarà possibile partecipare al Day 1 anche in modalità online.

“Prima volta in Italia”

“Siamo lieti di annunciare che, per la prima volta in Italia, il Sunday Million diventa Live, a Campione. L’evento celebra ciò che rende unica la nostra community: passione, determinazione e spirito di competizione. Allo stesso tempo, rappresenta al meglio la nostra visione di integrazione tra online e live. Vogliamo che ognuno si senta parte di qualcosa di speciale, partecipando a un evento che riunisce giocatori provenienti da tutto il mondo e tutte le realtà, superando confini geografici e digitali”, ha dichiarato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director.

Modalità di partecipazione e calendario

Il programma live prevede 9 giorni di gioco, dal 2 al 12 ottobre, con Day 1 a partire dal 2 al 4 e dal 7 al 9 ottobre, per poi proseguire con Day 2 A e B il 10 ottobre, fino al coronamento del vincitore, il 12 ottobre. A questi si aggiungono tre Day 1 online, in programma tutte le domeniche a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l’Italian Championship of Online Poker (ICOOP) - uno degli appuntamenti più rilevanti del poker online italiano per prestigio, montepremi e livello competitivo. Come per l’anno scorso, i vincitori di alcuni eventi selezionati parteciperanno al tavolo ICOOP Grand Final Live, che si terrà durante il Sunday Million a Campione d’Italia. Il buy-in è di €250 per ciascun Day 1, sia online che live. Tutti i Day 1 termineranno nel momento in cui saranno rimaste in gioco il 12,5% delle entries. I giocatori ancora in gioco al termine dei Day 1 dovranno presentarsi al Casinò di Campione il 10 ottobre, giornata in cui si svolgerà unicamente il Day 2.