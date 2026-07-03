WSOP 2026: finalmente Negreanu, Kabrhel vince il sesto bracciale

La vittoria di Negreanu

L'heads up finale è un duello tra campioni: da una parte Negreanu, dall'altra il russo Artur Martirosian, che cercava il quinto bracciale. Il canadese rimonta da una situazione complicata, prima trovando un raddoppio con una semplice coppia di dieci poi, nella mano decisiva, floppando quasi distrattamente il nuts. "C'è tanto che bolle in pentola per me in autunno, compreso un figlio in arrivo, e quello che sto vivendo si sta delineando come il migliore anno della mia vita da ogni punto di vista", ha dichiarato il campione canadese a fine torneo.

Trionfo Kabrhel

Nel frattempo, anche Martin Kabrhel ha inciso il suo nome nell'albo d’oro del 2026: il ceco ha vinto il $3.200 No Limit Hold'em High Roller in heads up su Krista Gifford, portando a sei il conto dei suoi bracciali WSOP. Sullo sfondo, inoltre, è partito il Main Event, il torneo più atteso dell'anno.