Da Candio a Sammartino, i migliori risultati degli italiani al Main Event WSOP
Il Main Event delle World Series of Poker resta il torneo più ambito nel mondo del poker, quello che consegna il titolo di campione del mondo. Gli italiani, pur avendo scritto pagine importanti nella storia della manifestazione, non sono ancora riusciti a conquistare il braccialetto più prestigioso, ma in tre occasioni si sono avvicinati moltissimo al traguardo.
Filippo Candio, il pioniere del 2010
Il primo grande risultato di un giocatore italiano al Main Event porta la firma di Filippo Candio, che alle WSOP 2010 riuscì a raggiungere il tavolo finale a nove giocatori. Il sardo chiuse al quarto posto, incassando un premio da 3.092.000 dollari su un montepremi complessivo che assegnava al vincitore oltre 8,9 milioni.
Federico Butteroni, l'ottavo posto del 2015
Cinque anni più tardi è stato Federico Butteroni a bissare l'impresa di Candio, raggiungendo anch'egli il tavolo finale del Main Event e chiudendo la propria corsa in ottava posizione.
Dario Sammartino, il record ancora imbattuto
Il risultato più prestigioso nella storia del poker italiano resta però quello firmato da Dario Sammartino nel 2019: il giocatore raggiunse infatti la finale a nove giocatori e chiuse secondo, guadagnandosi un premio da 6 milioni di dollari, la vincita più alta mai realizzata da un italiano in un torneo di poker dal vivo. Un risultato che gli è valso l'ingresso di diritto nella storia.
Il capitolo più recente: Daniel Holzner
Nel 2023 si è aggiunto un altro nome alla lista dei migliori piazzamenti azzurri al Main Event: quello di Daniel Holzner, capace anch'egli di raggiungere un risultato di rilievo nel torneo più importante delle WSOP.