Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
WSOP 2026: bolla pazza al Main Event, un solo italiano al day 5© Twitter WSOP

WSOP 2026: bolla pazza al Main Event, un solo italiano al day 5

Su dieci azzurri solo Filippo Mancuso ha superato il day 4 ed è ancora in gioco
1 min

Il Main Event WSOP 2026 continua a regalare grandi emozioni ed è stato caratterizzato da una bolla da ricordare. Con 1.389 giocatori rimasti e soli 1.382 posti a premio, la fase hand-for-hand è durata appena 29 minuti prima che tre tavoli finissero in showdown quasi in contemporanea, eliminando altrettanti giocatori: il bulgaro Stoyan Madanzhiev, il kazako Zhaken Seitbekov e, soprattutto, il leggendario campione 2003 Chris Moneymaker.

Da Candio a Sammartino, i migliori risultati degli italiani al Main Event WSOP

Solo un italiano in corsa

Per l'Italia giornata amara: dei dieci giocatori arrivati a premio nel day 4, nove sono usciti, tra cui Nicola Bracchi, Michele Galatola, Fabrizio Naselli e Max Pescatori. Resta in corsa solo Filippo Mancuso, 306° con 760.000 chips. Al comando c'è lo statunitense Sam Sweilem (3,8 milioni), su un campo ridotto a 533 giocatori che include ancora ex campioni come Hossein Ensan e Greg Raymer.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS