WSOP 2026: bolla pazza al Main Event, un solo italiano al day 5

Il Main Event WSOP 2026 continua a regalare grandi emozioni ed è stato caratterizzato da una bolla da ricordare. Con 1.389 giocatori rimasti e soli 1.382 posti a premio, la fase hand-for-hand è durata appena 29 minuti prima che tre tavoli finissero in showdown quasi in contemporanea, eliminando altrettanti giocatori: il bulgaro Stoyan Madanzhiev, il kazako Zhaken Seitbekov e, soprattutto, il leggendario campione 2003 Chris Moneymaker.