WSOP 2026: bolla pazza al Main Event, un solo italiano al day 5
Il Main Event WSOP 2026 continua a regalare grandi emozioni ed è stato caratterizzato da una bolla da ricordare. Con 1.389 giocatori rimasti e soli 1.382 posti a premio, la fase hand-for-hand è durata appena 29 minuti prima che tre tavoli finissero in showdown quasi in contemporanea, eliminando altrettanti giocatori: il bulgaro Stoyan Madanzhiev, il kazako Zhaken Seitbekov e, soprattutto, il leggendario campione 2003 Chris Moneymaker.
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Solo un italiano in corsa
Per l'Italia giornata amara: dei dieci giocatori arrivati a premio nel day 4, nove sono usciti, tra cui Nicola Bracchi, Michele Galatola, Fabrizio Naselli e Max Pescatori. Resta in corsa solo Filippo Mancuso, 306° con 760.000 chips. Al comando c'è lo statunitense Sam Sweilem (3,8 milioni), su un campo ridotto a 533 giocatori che include ancora ex campioni come Hossein Ensan e Greg Raymer.