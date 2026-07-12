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WSOP 2026, Sergio Benso conquista il primo braccialetto italiano © Account X delle WSOP

WSOP 2026, Sergio Benso conquista il primo braccialetto italiano

Il genovese vince l'Event #91, Pick Your PLO, battendo Farhad Jamasi in un heads up estenuante
1 min

Finalmente è arrivato il primo braccialetto italiano alle World Series of Poker 2026. Dopo vent'anni di inseguimento, Sergio Benso centra il colpo della carriera. Il rounder genovese arrivava al final table dell'Event #91 come secondo di 12 giocatori, ma dopo un avvio complicato che lo aveva fatto scendere da 3,6 a 1,1 milioni di chips, si è ripreso con un double up decisivo proprio contro Justin Liberto, definito da lui stesso "il più forte al tavolo”.

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Heads up lunghissimo

Il torneo si è poi acceso rapidamente: in poco più di tre ore il campo si è ridotto da otto a due giocatori, con Benso che è arrivato all'heads up contro l'americano Farhad Jamasi con un vantaggio di chips (12,2 milioni contro 9,2). Da lì, altre cinque ore di battaglia serrata, decise infine da una mano di Big O e terminate con il fantastico trionfo del giocatore azzurro. Il successo vale a Benso anche un premio di $196.431. Grazie al successo di Benso, diventano 31 i braccialetti italiani alle WSOP.

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