Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 14 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Main Event WSOP 2026, ecco i nove finalisti: Jumalon vola© Account X delle WSOP

Main Event WSOP 2026, ecco i nove finalisti: Jumalon vola

Definito il tavolo finale, che torna in azione il 3 agosto a Las Vegas: in palio il titolo mondiale
1 min
Il Day 8 del Main Event WSOP 2026 ha regalato spettacolo puro, eliminando dodici giocatori in un solo giorno per formare il tavolo finale. A pagare il prezzo più alto sono stati alcuni dei nomi più attesi del torneo: Hossein Ensan, Shaun Deeb, Todd Brunson (figlio della leggenda Doyle Brunson). Il vero protagonista è stato Lucas Jumalon, giovane pro americano di 22 anni, capace di ribaltare completamente la classifica con una serie di mani fortunate. Tutti e nove i finalisti hanno già la certezza di un premio minimo di 1 milione di dollari, ma la posta in palio va ben oltre: il vincitore incasserà 10 milioni di dollari e l'ambito braccialetto. Il tavolo finale tornerà in scena il 3 agosto, con la finale che si concluderà il 5 agosto a Las Vegas, quando verrà incoronato il nuovo campione del mondo di poker.

I nove del tavolo finale

Lucas Jumalon (USA); Rami Hammoud (Canada); Jamie Shaevel (USA); Greg Mueller (Canada, 3 braccialetti WSOP); Michael Gagliano (USA, 4 braccialetti WSOP); Mario Boos (Francia); Lauri Saaskilahti (Finlandia); Han Feng (USA); Evagoras Evagorou (Cipro). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS