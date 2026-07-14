Main Event WSOP 2026, ecco i nove finalisti: Jumalon vola

I nove del tavolo finale

Il Day 8 delha regalato spettacolo puro, eliminando dodici giocatori in un solo giorno per formare il tavolo finale. A pagare il prezzo più alto sono stati alcuni dei nomi più attesi del torneo: Hossein Ensan, Shaun Deeb, Todd Brunson (figlio della leggenda Doyle Brunson). Il vero protagonista è stato, giovane pro americano di 22 anni, capace di ribaltare completamente la classifica con una serie di mani fortunate. Tutti e nove i finalisti hanno già la certezza di un premio minimo di 1 milione di dollari, ma la posta in palio va ben oltre: il vincitore incasserà 10 milioni di dollari e l'ambito braccialetto. Il tavolo finale tornerà in scena il 3 agosto, con la finale che si concluderà il 5 agosto a, quando verrà incoronato il nuovo campione del mondo di poker.

Lucas Jumalon (USA); Rami Hammoud (Canada); Jamie Shaevel (USA); Greg Mueller (Canada, 3 braccialetti WSOP); Michael Gagliano (USA, 4 braccialetti WSOP); Mario Boos (Francia); Lauri Saaskilahti (Finlandia); Han Feng (USA); Evagoras Evagorou (Cipro).