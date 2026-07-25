WSOP 2026, i numeri di un'edizione record. Ma il Main Event rallenta

Le World Series of Poker 2026 si chiudono, in attesa solo del vincitore del Main Event, con numeri da capogiro. Per la prima volta nella storia erano in palio 100 braccialetti, e le iscrizioni totali hanno toccato quota 251.899, un nuovo record assoluto. Sul fronte economico, il montepremi complessivo si è fermato a 469.975.059 dollari, con 41 premi individuali sopra il milione, mentre le fee trattenute dall'organizzazione hanno superato i 47 milioni di dollari. A rendere la manifestazione sempre più internazionale è il dato sulle nazionalità: 149 paesi rappresentati, con il Main Event da solo capace di radunare 111 provenienze diverse su 9.208 iscritti. Tra i primi dieci paesi per partecipazione, dietro a Stati Uniti e Canada, spicca la sorpresa Giappone, davanti a Cina, Israele, Germania, Brasile e Messico.