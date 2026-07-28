Luca Stevanato vince il Poker EM: grande trionfo a Velden
Luca Stevanato torna al successo nel poker live, imponendosi nel Main Event del Poker EM disputato al Casinò di Velden, in Austria. Al tavolo finale erano presenti due azzurri su nove: lo stesso Stevanato e Nicola Bordignon, quest'ultimo eliminato per primo dopo un all-in preflop non fortunato.
La vittoria di Luca
Il torneo ha visto una lunga fase di equilibrio, con l'austriaca Jessica Teusl al comando per gran parte della giornata, arrivando a controllare oltre il 60% delle chip in gioco al momento della pausa cena, mentre Stevanato si trovava solo terzo su quattro superstiti ma poi è riuscito ad arrivare all'heads-up finale contro Teusl in vantaggio nello stack. Tra i due professionisti si è trovato un accordo economico prima dell'ultima mano, con Stevanato che si è assicurato circa 109mila euro e la Teusl poco più di 103mila, lasciando in palio solamente il trofeo e un piccolo bonus. La mano decisiva ha poi confermato il successo dell'italiano.