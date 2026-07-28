Luca Stevanato vince il Poker EM: grande trionfo a Velden© .

La vittoria di Luca

Il torneo ha visto una lunga fase di equilibrio, con l'austriaca Jessica Teusl al comando per gran parte della giornata, arrivando a controllare oltre il 60% delle chip in gioco al momento della pausa cena, mentre Stevanato si trovava solo terzo su quattro superstiti ma poi è riuscito ad arrivare all'heads-up finale contro Teusl in vantaggio nello stack. Tra i due professionisti si è trovato un accordo economico prima dell'ultima mano, con Stevanato che si è assicurato circa 109mila euro e la Teusl poco più di 103mila, lasciando in palio solamente il trofeo e un piccolo bonus. La mano decisiva ha poi confermato il successo dell'italiano.