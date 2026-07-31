Dove vedere il final table del Main Event WSOP 2026 in Italia

Il Main Event delle WSOP 2026 entra nel vivo: nove giocatori si contenderanno il braccialetto più prestigioso del poker mondiale e un montepremi che assegna 10 milioni di dollari al vincitore, con un minimo garantito di un milione a testa già assicurato a chi si è seduto al tavolo finale. Per effetto del fuso orario, però, chi guarda dall'Italia dovrà fare i conti con orari notturni: le tre giornate di gioco vanno in onda tra la notte del 4 e quella del 6 agosto.

WSOP 2026, i numeri di un'edizione record. Ma il Main Event rallenta

Cambia il canale: ecco Eurosport

La grande novità di quest'anno riguarda i diritti televisivi: finita l'epoca di PokerGO e CBS Sports Network, negli Stati Uniti la copertura è passata a ESPN, mentre per l'Europa il torneo è stato affidato a Warner Bros. Discovery. Per l'Italia questo significa che il tavolo finale si vede su Eurosport 1, canale ormai distribuito esclusivamente tramite piattaforme streaming come DAZN, HBO Max, discovery+, TIMVISION o Prime Video Channels.



Il programma con gli orari italiani



Le tre puntate in diretta vanno in onda nella notte, tra le 3:00 e le 6:00 circa, con repliche serali il giorno successivo:



Parte 1: martedì 4 agosto, 03:00–06:00 (replica la notte tra il 4 e il 5)

Parte 2: mercoledì 5 agosto, 03:00–06:00 (replica la notte tra il 5 e il 6)

Parte 3 (l'incoronazione del campione): giovedì 6 agosto, 04:30–07:30, con replica in prima serata dalle 23:00

Lo streaming gratuito su YouTube non funziona dall'Italia

A differenza dei tornei minori, trasmessi gratis in diretta per 51 giorni sul canale YouTube ufficiale WSOP, il final table del Main Event non sarà accessibile in streaming libero dall'Italia: il nostro Paese rientra infatti nel blocco assegnato a Eurosport, e lo stream YouTube resta riservato ai territori non coperti da ESPN o Warner Bros. Discovery.