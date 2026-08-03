PokerStars rinnova la partnership con le ISOP – Italian Series of Poker© .

3 agosto 2026 – PokerStars , il brand di poker leader a livello mondiale, annuncia il rinnovo della partnership con le ISOP – Italian Series of Poker per la stagione 2026-2027. Fondate nel 2009, le ISOP negli anni sono cresciute fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di poker. Forte del successo della scorsa stagione, che ha distribuito quasi 2 milioni di euro di montepremi, quest’anno il programma prevede cinque tappe, inclusa la 17esima edizione dei Campionati Italiani, prevista a fine maggio 2027. Confermata la presenza di classifiche stagionali finalizzate a selezionare i migliori players come parte dell’Italian Poker Team, che volerà a Las Vegas a luglio 2027.

"Felici di rinnovare la partnership"

“Siamo felici di rinnovare la partnership con ISOP anche per la prossima stagione. Questa collaborazione rappresenta un tassello importante della nostra strategia nel poker live e ci permette di continuare a offrire ai giocatori eventi di qualità, in grado di coniugare competizione, sportività, intrattenimento e la migliore esperienza di gioco possibile, sia online che dal vivo”, ha dichiarato Germano Martucci, Customer Acquisition Director di PokerStars Italia. “Il rinnovo della partnership con PokerStars rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto insieme e ci permette di guardare con entusiasmo alla nuova stagione. Siamo determinati ad ampliare le opportunità per tutti gli appassionati di poker e a garantire che ogni evento ISOP rappresenti un'esperienza emozionante, contribuendo alla crescita del poker live in Italia”, ha commentato Giangia Marelli, fondatore delle ISOP.

Modalità di partecipazione e calendario

La stagione ISOP 2026-2027 si aprirà con la prima tappa dal 9 al 14 settembre presso la PokerStars live room di Campione.

Questi i tornei principali in programma:

ISOP Main Event, buy-in 500€, 10-14 settembre

All Star Championship, buy-in 700€, 13 settembre

Omaha Main Championship, buy-in 300€, 11 settembre

SVITEN Championship, buy-in 200€, 10 settembre

Dall’11 agosto, prenderanno il via i tornei di qualificazione all’evento attraverso vari percorsi messi a disposizione da PokerStars. L'accesso al Main Event sarà inoltre possibile anche attraverso i satelliti live e la classifica mensile della PokerStars Live Room di Campione d’Italia. PokerStars e ISOP continuano a lavorare insieme per offrire un'esperienza di poker di alto livello, all’interno di un ecosistema live-online che valorizza competizione, passione e accessibilità.