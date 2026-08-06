Lucas Jumalon è il nuovo campione del mondo: a 22 anni vince il Main Event WSOP 2026
Lucas Jumalon, 22 anni, si è laureato campione del mondo di poker vincendo il $10.000 Main Event delle WSOP 2026 a Las Vegas. Il giocatore statunitense ha mantenuto la guida della classifica chip per quattro giornate consecutive, dal Day 8 fino alla vittoria finale nel Day 11, gestendo con lucidità ogni fase del torneo.
L’heads-up
Nell'ultimo atto, Jumalon ha piegato in heads-up il finlandese Lauri Saaskilahti, protagonista di una rimonta illusoria a metà duello prima di soccombere definitivamente. Decisiva la mano #167, in cui l'americano ha chiuso colore al river costringendo il rivale a un difficile hero call con una semplice coppia di Jack, riducendolo a pochi big blind. La chiusura è arrivata poche mani dopo.
Jumalon, trionfo a 22 anni
Jumalon incassa un primo premio di 10.000.000 di dollari e il prestigioso bracciale, mentre a Saaskilahti va un assegno da 6 milioni per il secondo posto. Con i suoi 22 anni e circa cinque mesi, Jumalon diventa il secondo vincitore più giovane nella storia del Main Event di Las Vegas, alle spalle solo di Joe Cada (21 anni).
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