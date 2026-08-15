EPT Barcellona 2026: al via due settimane di grande poker
Prende il via domenica 16 agosto la nuova edizione dell'EPT Barcellona, la tappa più longeva e amata del circuito europeo, l'unica a non aver mai saltato un'edizione in vent'anni di storia. Nei 14 giorni di festival, il Casino Barcelona ospiterà 54 tornei e 25 satelliti, tra poker e divertimento extra-tavolo.
Il programma
Il programma si apre con il PokerStars Open (16-22 agosto, €1.650), per poi lasciare spazio dal 21 agosto all'EPT vero e proprio: Super High Roller da €100.000, Main Event da €5.300 (22-29 agosto), Mystery Bounty (25-27 agosto) e High Roller da €10.300 (27-29 agosto). Dal 23 agosto parte anche una settimana di diretta streaming con commento in italiano.
Edizione da record
La tappa arriva da un'edizione 2025 da record, con uno dei tre Main Event più ricchi nella storia dell'EPT e un montepremi di quasi 10 milioni di euro, vinto dal francese Thomas Eychenne (terzo l'italiano Umberto Zaffagnini). Barcellona è anche la penultima tappa della PS Live League 2026, con l'italiano Danilo Donnini al comando della categoria Low.
La novità
Tra le novità spicca il debutto dell'In the Money at 180.000 (€550 e €2.200): chi raggiunge 180.000 chip nel Day 1 accede subito al Day 2 già a premio, senza poter continuare a giocare — regola che ha sollevato qualche dubbio interpretativo tra gli addetti ai lavori.
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