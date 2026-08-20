EPT Barcellona: Barakat firma la prima picca azzurra, Demasi si ferma a un passo

Il titolo che tutti aspettavano da Simone Demasi all'EPT Barcellona 2026 è arrivato invece a sorpresa dalle mani di Youness Barakat, giocatore noto soprattutto per il suo rendimento nel Pot Limit Omaha. Barakat si è imposto nell'Event #15, un Hyper Turbo Freezeout da 2.100€ con 42 iscritti, superando in heads-up il giapponese Sho Homma e incassando 27.820€. Sesto in quello stesso torneo un altro azzurro, Giuseppe Vitale.