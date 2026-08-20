EPT Barcellona: Barakat firma la prima picca azzurra, Demasi si ferma a un passo
Il titolo che tutti aspettavano da Simone Demasi all'EPT Barcellona 2026 è arrivato invece a sorpresa dalle mani di Youness Barakat, giocatore noto soprattutto per il suo rendimento nel Pot Limit Omaha. Barakat si è imposto nell'Event #15, un Hyper Turbo Freezeout da 2.100€ con 42 iscritti, superando in heads-up il giapponese Sho Homma e incassando 27.820€. Sesto in quello stesso torneo un altro azzurro, Giuseppe Vitale.
Demasi sfiora la picca
Poche ore prima era stato Simone Demasi a far sognare l'Italia nell'Event #3, un 1.100€ NLHE Single Re-Entry. Arrivato in heads-up con un ampio vantaggio sullo spagnolo Francisco Iwan Molina, Demasi ha poi accettato un deal alla pari, lasciando in palio solo pochi euro di differenza insieme al titolo. Il trofeo è andato a Molina, ma per l'azzurro resta un secondo posto da 40.065€.
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