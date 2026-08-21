© PokerStars Live Event Photos

EPT Barcellona, Piqué si ferma in bolla: quarto posto al Super High Roller Warm Up

Prestazione di livello per l’ex calciatore blaugrana, che si è arreso sul più bello in un torneo della tappa spagnola

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Pubblicato il 21.08.2026, 10:51

Gerard Piqué, noto appassionato di poker, si è messo in luce al Super High Roller Warm Up dell'EPT Barcellona, chiudendo il torneo in quarta posizione. L'ex difensore del Barcellona si è arreso proprio sul più bello, uscendo in bolla dopo un confronto diretto con Juha Helppi "Parssinen" e con l'italiano Enrico Camosci. Una prestazione comunque di livello, che conferma la passione di Piqué per i tavoli verdi anche dopo l'addio al calcio giocato.

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