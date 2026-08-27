EPT Barcellona, due italiani al Day 5: segui il Main Event in diretta streaming
Si riparte con 28 giocatori a caccia della picca. Sul nostro sito è possibile seguire il torneo in tempo reale
Il Main Event EPT di Barcellona entra nel momento decisivo. Dopo un Day 4 che ha ridotto il campo da 67 a 28 giocatori, il torneo—che ha raccolto complessivamente 1.823 iscrizioni per un montepremi totale vicino ai 8,8 milioni di euro—riparte con quattro nuovi livelli da 90 minuti, salvo variazioni.
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Due italiani in gioco
Tra i 28 rimasti figurano ancora due volti italiani: Manuel Ferrari, sesto in classifica con circa 2,8 milioni in chips, e Luigi Minolfi, più corto ma ancora vivo. Restano inoltre in gara due ex vincitori del Main Event di Barcellona, John Juanda (2015) e Seb Malec (2016). La giornata odierna sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 15: segui il torneo in tempo reale sul nostro sito.
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