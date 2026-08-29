EPT Barcellona 2026, si decide il Main Event: segui il tavolo finale in diretta
Ultimo day del torneo più importante, che riparte con un italiano al comando. Seguilo in tempo reale sul nostro sito
Il Main Event dell'EPT Barcellona 2026 arriva oggi al suo epilogo. Dopo un campo di 1.823 iscrizioni e un montepremi complessivo di €8.841.550, c'è da assegnare il primo premio da €1.370.050. Al comando c’è l'italiano Manuel Ferrari, che ha chiuso in vetta anche il Day 6 davanti agli ultimi avversari rimasti in corsa.
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Chi vincerà?
Il torneo, in scena al Casino Barcelona nell'ambito del festival che si chiude proprio oggi dopo due settimane di eventi, riparte con i finalisti che si giocheranno il prestigioso titolo, in un evento che si conferma tra i più ricchi nella storia del circuito EPT. Il final table è disponibile in diretta streaming sul nostro sito: seguilo in tempo reale.
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