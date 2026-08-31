EPT Barcellona 2026, picca anche per Guerra: l'Italia chiude con la cinquina
Il festival di Barcellona dell'EPT 2026 verrà ricordato a lungo dagli appassionati italiani. Non capita spesso che una delegazione azzurra riesca a portare a casa cinque titoli nello stesso EPT, e quest'anno è successo esattamente questo. Ad aprire le danze è stato Youness Barakat, che si è aggiudicato il primo trofeo del festival già nei giorni iniziali della kermesse catalana. Pochi giorni dopo è arrivato il bis con Federico Donnini. La terza affermazione porta la firma di Eros Calderone. Poi, è arrivato il momento più atteso: Manuel Ferrari ha dominato il tavolo finale del Main Event, l'evento di punta dell'intero festival, aggiudicandosi un assegno da oltre un milione di euro e regalando all'Italia la sua quarta e più prestigiosa vittoria.
La picca di Cristiano Guerra
A chiudere il cerchio ci ha pensato Cristiano Guerra, che ha trionfato nell'Event #77, un 3.150€ NLHE 6-handed caratterizzato da 126 entries (92 giocatori unici e 34 rientri) battendo in heads up l'olandese Talboom. Cinque vittorie, altrettanti protagonisti diversi, un solo comune denominatore: un'edizione dell'EPT Barcellona che gli appassionati italiani ricorderanno come una delle più prolifiche di sempre.
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