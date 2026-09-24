Sunday Million Live a Campione: come funziona il torneo
Per festeggiare i suoi 25 anni, PokerStars porta il Sunday Million dal digitale ai tavoli reali. Il torneo si gioca nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia, sul Lago di Lugano, con un montepremi garantito di €1 milione. È la prima edizione live dopo quella di Rozvadov di nove anni fa, e la novità principale è la formula ibrida. Il programma prevede nove giorni di gioco al casinò. I Day 1 live si disputano dal 2 al 4 e dal 7 al 9 ottobre, il Day 2 il 10 ottobre e il vincitore sarà incoronato il 12 ottobre. A questi si aggiungono tre Day 1 online, in programma di domenica a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l'ICOOP, l'Italian Championship of Online Poker.
Buy-in e qualificazione
L'iscrizione costa €250 per ogni Day 1. Ciascun Day 1 si chiude quando resta in gioco il 12,5% delle entries. Chi supera il turno conserva il proprio stack, entra automaticamente a premio e si assicura una vincita minima di €500. Chi viene eliminato può riprovarci in un Day 1 successivo, mentre chi si è già qualificato non può partecipare ad altri Day 1.
Il Day 2 a Campione
Tutti i qualificati, compresi quelli arrivati dall'online, devono presentarsi al Casinò di Campione il 10 ottobre, giornata dedicata esclusivamente al Day 2. Il gioco ripartirà dal livello più basso tra quelli con cui si sono chiusi i vari Day 1.
L'ICOOP Grand Final Live
Durante il Sunday Million torna anche l'ICOOP Grand Final Live: come l'anno scorso, i vincitori di alcuni eventi selezionati del campionato online si sfideranno in un tavolo finale dal vivo a Campione.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS