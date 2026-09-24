Sunday Million Live a Campione: come funziona il torneo

Per festeggiare i suoi 25 anni, PokerStars porta il Sunday Million dal digitale ai tavoli reali. Il torneo si gioca nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia, sul Lago di Lugano, con un montepremi garantito di €1 milione. È la prima edizione live dopo quella di Rozvadov di nove anni fa, e la novità principale è la formula ibrida. Il programma prevede nove giorni di gioco al casinò. I Day 1 live si disputano dal 2 al 4 e dal 7 al 9 ottobre, il Day 2 il 10 ottobre e il vincitore sarà incoronato il 12 ottobre. A questi si aggiungono tre Day 1 online, in programma di domenica a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l'ICOOP, l'Italian Championship of Online Poker.