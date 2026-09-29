Da Malta a Rozvadov, l'Italia del poker sfiora il colpo grosso
Una settimana da protagonisti, ma con l'amaro in bocca. Nei due festival che stanno animando il circuito europeo, il WSOP Circuit di Malta e il King's Million European Poker Championship di Rozvadov, i giocatori italiani hanno riempito i tavoli finali senza però riuscire a mettere le mani su un titolo.
Rozvadov, tre azzurri in top 5
Il rammarico più grande arriva dal €1.000 Mystery Bounty del King's (1.863 entries), dove l'Italia ha portato tre giocatori tra i primi cinque. Dopo un accordo a quattro, Loris Greco si è giocato l'heads-up contro lo svedese Vasilis Nikolas, ma alla seconda mano la sua coppia di otto è stata superata dall'asso-re dell'avversario, con un asso caduto al turn. Terzo Luca Beretta, eliminato proprio dal connazionale in un derby preflop, quinto Andrea Marchi.
Malta, due secondi posti
Nella prima storica tappa maltese del WSOP Circuit, Edoardo Danesi ha perso l'heads-up del Mini Main Event (808 entries) contro il russo Ivan Botvinkin, con Arturo Piancaldini e Matteo Ricco rispettivamente terzo e quarto. Stesso copione nel Senior Event: Luciano Cutrì si è arreso al lituano Jonas Lapinskas, con Salvatore Ritrovato terzo e altri due italiani al tavolo finale.
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